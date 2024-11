Carolina Aguirre, presentadora de Ecuavisa, comparte su lucha contra un problema de salud

Tras acudir a un especialista, Carolina fue diagnosticada con un pequeño nódulo en la cuerda vocal izquierda, el cual está siendo la causa de la ronquera persistente.

Sin embargo, la buena noticia es que, gracias a los medicamentos y tratamientos que ha seguido, la presentadora ha experimentado avances en su recuperación. “Ya algo pude cantar hoy, y eso me puso muy contenta; no está perfecto, pero después de semanas de no poder cantar, extrañaba poder sentir esto”, expresó con optimismo.

Lea también: El caso del fotógrafo viral denunciado por influencers ecuatorianas alerta en redes sociales: su presunto modus operandi