Jorge Ulloa, de Enchufe TV, se une al elenco de la serie mexicana, Ojitos de huevo, en su segunda temporada

Jorge Ulloa, quien ha sido un rostro querido por el público ecuatoriano, compartió su emoción por formar parte de esta producción: “Sin duda, uno de los proyectos más retadores y en los que más he aprendido en toda mi carrera. En muchos, muchos sentidos, cinematográficos y no. Espero que cuando la vean, ustedes también se puedan llevar algo importante. ¡Qué gran regalo me dieron! Sobre todo con el cast soñado que tuve el lujo y honor de vivirlos de cerca”, expresó Ulloa, quien no ocultó su entusiasmo por trabajar con el talentoso elenco.

La segunda temporada de Ojitos de huevo no solo ha logrado captar la atención por la participación de Ulloa, sino también por la calidad del reparto.

Acompañando al ecuatoriano, actores reconocidos como Paola Fernández, Guillermo Villegas, Teté Espinoza, Raúl Villegas, Alejandro Calva y Veronica Merchant también forman parte de la serie, prometiendo una trama vibrante y llena de momentos inolvidables.

