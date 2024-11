“Me siento increíblemente feliz, muy agradecida por todo el apoyo que he recibido, y por haber podido dejar mi huella en el certamen. No me falto nada, di todo lo que estaba en mis manos. Me entregué por completo, y eso es lo que me deja tranquila: saber que puse a Ecuador en lo más alto que pude”, expresó Mara con una actitud llena de humildad y orgullo.

Las palabras de la reina ecuatoriana fueron acompañadas por su característico carisma. En un momento inesperado, y con una energía contagiante, Mara sorprendió a los presentes al comenzar a bailar al ritmo de la música que sonaba en el aeropuerto, demostrando que no solo es una gran embajadora de la belleza, sino también una joven llena de vida y pasión.