A sus 69 años, el rostro de éxitos como Duro de Matar, sufre una enfermedad neurodegenerativa que produce síntomas como la dificultad para comunicarse y recordar a su círculo cercano . Esta vez, su propia esposa, Emma Heming, hizo inferir a los usuarios que el intérprete ya no puede hablar: "Me imagino lo que diría Bruce... 'espero que recuerden hidratarse', lo apoyo".

De hecho, uno de sus amigos cercanos, Glenn Gordon, confirmó lo dicho por la pareja de su colega: "Él no es totalmente verbal; solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí".

La demencia de Bruce Willis habría empeorado y se evidenciaría en una reciente fotografía compartida por su hija