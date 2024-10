"Adiós amigos. Mi hermana Kylie va a publicar esto porque ya me fui al edificio . Ojalá que esté mirándolos desde una nube", escribió junto a varias imágenes junto a su familia.

De hecho, la propia conductora expresó que no podía alimentarse, razón por la que empezaron a hacerlo mediante un tubo, "me he estado muriendo de hambre, debilitándome cada vez más", expresó, "cuando amas la vida tanto como yo, toma mucho valor tomar las decisiones que llevan un adiós".



La presentadora brasileña Elaine Santos murió mientras estaba embarazada

Es por ello que decidió fallecer rodeada de sus hijos y los seres que amaba. Los últimos meses fueron más difíciles de lo que alguna vez imaginó, "aunque nunca quise morir, la idea de abandonar mi cuerpo torturado fue un alivio", confesó, dejando en claro a sus seguidores los serios estragos que debió soportar debido a su enfermedad.