Según sus propias palabras, se realizó un levantamiento facial con hilos, un procedimiento que suele ser mínimamente invasivo y permite recuperar la firmeza de un rostro, o al menos eso es lo que prometen los que lo practican.

“No me he cortado nada, es un tratamiento en el que te inyectan colágeno para activar unas células (...) Lo que me hice fue ponerme los hilos, debajo de la piel, que te levantan el rostro. Además, verán que no tengo una sola arruga en mi frente (...) También me puse los dientes”, declaró Laura en televisión.