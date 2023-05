Tras su participación en La Casa de los Famosos, la abogada ganó aún más reconocimiento en redes sociales y con generaciones de las que se sentía despegada. Su particular personalidad la convirtió en una de las favoritas del reality, mismo del que tras una destacada participación y muchos memes, abandonó.

En una reciente entrevista en el medio digital Chisme No like, Bozzo habló sobre la veracidad de los casos que presentaba: "En este programa no puedo decir que todo es real 100%. Con cuatro investigadores es imposible y yo no puedo hacer todo sola", argumentó.