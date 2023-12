La host peruana de 71 años no supo aceptar la derrota y su inesperado comportamiento que fue fuertemente criticado en redes, donde los usuarios afirmaron que Bozzo fue grosera ante las cámaras del popular programa.

“Soy reina de mi país, no de los extranjeros” Así abandona la casa de Gran Hermano Laura Bozzo pic.twitter.com/ax9lF0bBCu

Cuando al fin logró retirarse del set para organizar su equipaje, la presentadora de Laura en América reflexionó en voz alta y aseguró que fue un gran error haber ingresado al reality: "Tú tienes la culpa por pensar en sueños estúpidos". Esta afirmación llamó la atención de la host española, quien no dudó en recordarle que su participación fue extraordinaria y no le gustaría que se marchara por la puerta de atrás, pero no fue suficiente para que la participante consiga entrar en razón.