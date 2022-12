Penélope Menchaca perdió a su pequeño nieto; la presentadora de 'El Poder del Amor' se derrumba en vivo al recordarlo

“Fueron nueve meses en los que era una montaña rusa de emociones; de repente estaba muy bien, luego muy mal y tristemente el 20 de septiembre el bebé murió”.

La nueva realidad de Estéfani Espín y su hija Emilia: "Tengo miedo a que esto acabe"

La realidad arribó como un balde de agua fría a la vida familiar de Penélope, una de las partes más duras fue enfrentar la situación no solo como abuela, sino como madre: “obviamente perder a mi nieto, pero el ver a tu hija, el ver a tu hija que las piernas no la detienen, que no hay un dolor más grande... Todavía mi cerebro no lo entiende”.