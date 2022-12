La nueva realidad de Estéfani Espín y su hija Emilia, diagnosticada con una enfermedad silenciosa

Estéfani Espín, periodista de Ecuavisa, abrió la puerta a parte de su vida familiar cuando hizo público el síndrome de Rett del que padece su hija menor, Emilia. Esto, con el fin de dar entrada a otras familias que lidian con su misma situación.

En una reciente entrevista con Gaby Díaz, la reconocida comunicadora profundizó con respecto al complejo proceso que tocó su puerta: "Tengo miedo a que se acabe, pero a la vez Gaby, lo acepté. Llega un punto en estos diagnósticos, tan fuertes, que tienes que decirle a Dios, te la entrego". ¿Qué es el síndrome de Rett?: una madre cuenta su experiencia con su hija Posteriormente agregó: "Un te la entrego no es negarte a la posibilidad de que viva y que se quede contigo, pero es aceptar la voluntad (...) Y esa fase de decir, 'okay, no es lo que yo quiero', porque quiero que se quede, yo quiero que esté sana pero lo que tú quieras (Dios) lo acepto".

"Me costó las lágrimas que me pueden costar ahora porque llegar a decirle a Dios 'es tuya..'".

Para 'Estefi', el camino llegó como un reto de supervivencia: "Pierdes miedo en todo, porque cuando ya no tienes miedo de perder lo que más te importa, porque sabes que tienes que vivirlo en otra dimensión de tiempo y de espacio, ya no hay miedo. Ya hay un proceso en el que yo sé, Gaby, que hay algo que no se acaba nunca sin importar nada, y es el amor".

"No hay nada que me pueda quitar, no hay límite para algo tan grande como es el amor".

"Vivir la gratitud es una bendición desde que te levantas (...) yo veo a Emilia y lo primero que veo es 'que milagro' (...) es un milagro de vida el que hayas estado aquí". Además aseguró: "Yo sé lo que quiero, pero estoy consciente que el milagro puede ser lo que Dios quiera, que signifique la felicidad de mi hija, que signifique el final de esta historia como Dios quiere que esté escrita".

Espín atravesó un proceso de preparación emocional para lidiar con ella: "Todo depende de cómo te estés contando tú la historia de lo que estás viviendo, porque todos vivimos momentos difíciles, todos tenemos una crisis, la diferencia es '¿cómo haces que esta crisis se convierta en la materia prima de tu proyecto de vida?'". "Yo siempre digo, Gaby, lo que invito a la gente, es que vean mi historia como una analogía", Espín explicó que, cuando sube alguna publicación en redes sociales de su pequeña gateando, y esforzándose mientras lo hace, anhela que ese seguidor se dé cuenta que, si ella puede, él también.