Alejandra Jaramillo y Juan Carlos Aizprúa se tomaron las redes de Ecuavisa

Posteriormente llegó el turno de hablar sobre su vida en Norteamérica, momento en que Ale explicó que continúa en el proceso de adaptarse a Estados Unidos, pese a que ha tenido la oportunidad de ver a su familia "no es nada fácil cambiarte de país de un momento a otro (...) estoy acá con mi hijo, él me motiva, me da fuerzas".

Alejandra Jaramillo habla de su gran momento en EE.UU. y el regreso a la pantalla de Ecuavisa