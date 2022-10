Estéfani Espín cuenta la dura etapa al enterarse sobre el síndrome de Rett de su hija Emilia

El síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que el cerebro se desarrolla. Este trastorno provoca la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. El síndrome de Rett afecta principalmente a las mujeres.

"Me tomó un tiempo en reconocer lo que estaba pasando, porque también es parte del proceso, primero entras a una etapa de "no puede ser, no puede ser real lo que estoy leyendo"", explicó Espín con respecto a las etapas que debió vivir tras enterarse del padecimiento de Emilia.

"Es tan fuerte escuchar lo que significa un síndrome que implique y comprometa tanto (...) que te regale dos años de tu niña de aparente normalidad", le confesó la periodista a Aizprúa.

Para ella, la noticia fue un proceso que representó negación en un inicio "yo soy periodista, acá préstenme todas las computadoras, por aquí encontraré alguna forma".