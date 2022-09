Denisse Molina muestra las primeras imágenes de su nuevo trabajo en Tailandia

“Aquí con mis niños lindos, hijos de madres migrantes de distinta partes del Asia... huyendo de situaciones vulnerables y buscando un mejor porvenir para sus hijos y para ellas.”

La organización trabaja en el empoderamiento de las familias, con el fin de llevar un mensaje de superación a diversas comunidades y países alrededor del mundo, labor que apasiona a la periodista desde hace tiempo atrás.

“Sin duda no me equivoqué en embarcarme en este gran proyecto... No me equivoqué en dejar el glamour y los tacos para cambiarlos por un jean y una camiseta con el nombre de mi querido país Ecuador que me acompañará por siempre...”.

