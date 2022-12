La 'Flaca' Guerrero confiesa la verdadera historia detrás de su salida de Ecuavisa

"Después de seis meses que estuve sin estar en la televisión por el accidente (2012, María Teresa padeció tras sufrir varios golpes en su dentadura, costillas y cráneo), fue la primera vez que se me vino en la cabeza 'ya no quiero hacer esto '", contó en vivo.

Los hechos marcaron el autoestima y el paso de 'La Flaca' en la esfera mediática, en su conversación con Juan Carlos aseguró que es algo que no le desea a nadie: " Yo trabajaba con mi cara (...) Estaba en todos los comerciales de TV, y al día siguiente te levantas, y era un monstruo ".

"Pero hay que arriesgarse, y hay que hacerlo con miedo, porque si nunca lo haces, nunca te vas a enterar".

Al momento en que Juanca le consultó con respecto a lo económico, ¿lo analizó o no?, fue cuando Guerrero confesó: "Gracias a Dios, cuando yo renuncié al canal, hubo el cambio de televisión a Internet, fue increíble, fue como que el universo se unió a mi favor".

María Teresa declaró que pese a que "no gana lo mismo" se siente "el doble de feliz", y aquello es suficiente para ella: "Puedo ser ejemplo para otros, con eso... ya está (...) no me quejo, estoy bien, estoy feliz".

Danny Glick fue otro de los personajes de su vida que marcó su existencia: "es lo mejor que me pasó, mi exmarido es lo mejor (...) el amor que nos tenemos sigue intacto, aquí no hubo cachos, simplemente tenemos caminos diferentes en la vida (...) voy a ser su amiga hasta que seamos viejos".

