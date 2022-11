La 'Flaca' Guerrero internada en hospital de México, ¿qué le ocurrió?

“(...) Hoy les puedo decir que ante mi primer “full” Ironman, los demonios están aquí conmigo, me acompañan. Tengo nervios, incertidumbre, sigo pensando que esta competencia es conmigo misma, no quiero ni ponerme un tiempo y a veces la exigencia hacia mí misma, es más dura, hasta cruel. Lo que me salva es que estoy en un paraíso y he decidido disfrutar. De los nervios que tengo, se asoma la calma con lo agradecida que estoy ”, publicó la también deportista en sus redes sociales, días previos al gran día del 'IronMan Cozumel'.

"Flaca you are an Ironman. Condiciones extremas en Cozumel, corriente en contra en el agua, y un sol extremo en la bici y en la maratón. Terminé caminando los últimos 5k pero terminé", inicio comentando Guerrero.

Todo habría sucedido debido a un golpe de calor en medio de la maratón: "Me dio un golpe de calor. Que me desorientó y me desmayé. Cruzar la meta como sea era mi objetivo 11:44. Después les cuento más, ahora hay que pagar la cuenta en el hospital para que me dejen salir de aquí", explicó en su Instagram.