Nina Dobrev y Shaun White ponen fin a su compromiso tras cinco años juntos

La pareja, que se comprometió en octubre de 2024 , había sido vista junta por última vez el 31 de agosto en Los Ángeles , mientras que Dobrev apareció sola en el Festival de Cine de Toronto el 7 de septiembre sin su anillo de compromiso .

La actriz canadiense Nina Dobrev y el medallista olímpico estadounidense Shaun White anunciaron su separación luego de una relación de cinco años.

Según una fuente cercana a la pareja, consultada por People, la decisión fue “mutua y tomada con amor y profundo respeto”. Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

Nina Dobrev y Shaun White se conocieron en 2019 durante un evento organizado por Tony Robbins en Florida y comenzaron a salir ese mismo año. Durante la pandemia, se mudaron juntos, consolidando su relación. White propuso matrimonio en octubre de 2024 con un anillo de diamantes de 5 quilates de Lorraine Schwartz, pero la boda nunca se concretó.

A lo largo de su relación, la pareja compartió momentos públicos y redes sociales, desde viajes hasta alfombras rojas y apoyo mutuo en eventos profesionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde Dobrev acompañó a White en su quinta y última participación olímpica.