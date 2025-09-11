Nina Dobrev y Shaun White ponen fin a su compromiso tras cinco años juntos

La actriz canadiense <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/nina-dobrev-se-salvo-incidente-convencion-candice-king-JA8435694 target=_blank>Nina Dobrev</a> y el medallista olímpico estadounidense <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/noruega-continua-cosecha-preseas-doradas-CTEC53127 target=_blank>Shaun White</a> <b>anunciaron su separación</b> luego de una relación de cinco años. La pareja, que se comprometió en <b>octubre de 2024</b>,<b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/eduardo-serrano-actor-venezolano-fallece-a-82-anos-JI10098427 target=_blank></a>