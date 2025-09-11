Televisión
Nina Dobrev y Shaun White ponen fin a su compromiso tras cinco años juntos

Tras cinco años de relación y un compromiso en 2024, la pareja decidió separarse en buenos términos.

   
    Nina Dobreva y Shaun White se comprometieron en 2024. ( RRSS )
La actriz canadiense Nina Dobrev y el medallista olímpico estadounidense Shaun White anunciaron su separación luego de una relación de cinco años.

La pareja, que se comprometió en octubre de 2024, había sido vista junta por última vez el 31 de agosto en Los Ángeles, mientras que Dobrev apareció sola en el Festival de Cine de Toronto el 7 de septiembre sin su anillo de compromiso.

Nina Dobrev Y Shaun White en sus vacaciones en Canadá.
Nina Dobrev Y Shaun White en sus vacaciones en Canadá. ( RRSS )

Según una fuente cercana a la pareja, consultada por People, la decisión fue “mutua y tomada con amor y profundo respeto”. Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones públicas sobre los motivos que llevaron a la ruptura.

Nina Dobrev y Shaun White se conocieron en 2019 durante un evento organizado por Tony Robbins en Florida y comenzaron a salir ese mismo año. Durante la pandemia, se mudaron juntos, consolidando su relación. White propuso matrimonio en octubre de 2024 con un anillo de diamantes de 5 quilates de Lorraine Schwartz, pero la boda nunca se concretó.

A lo largo de su relación, la pareja compartió momentos públicos y redes sociales, desde viajes hasta alfombras rojas y apoyo mutuo en eventos profesionales, incluyendo los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde Dobrev acompañó a White en su quinta y última participación olímpica.

Publicación de Nina Dobrev en la propuesta de matrimonio.
Publicación de Nina Dobrev en la propuesta de matrimonio. ( RRS )
