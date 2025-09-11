Eduardo Serrano, actor venezolano, fallece a los 82 años

El mundo de las telenovelas llora la partida de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/de-que-murio-juan-ortelli-exdirector-rolling-stone-argentina-BG10076601 target=_blank>Eduardo Serrano</a>, una de las figuras más queridas de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/revelan-verdadera-causa-muerte-dan-rivera-cuidador-muneca-annabelle-HH10066375 target=_blank>televisión latinoamericana</a>. Reconocido por su carisma y profesionalismo, el <b>actor venezolano</b> deja<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/quien-era-yu-menglong-actor-chino-murio-37-anos-tras-caer-quinto-piso-CI10097454 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ursula-strenge-celebra-regreso-hija-camila-guayaquil-es-el-mejor-regalo-BC10032157 target=_blank></a> <b></b><i><b></b></i><b></b><i><b></b></i><b></b><i><b></b></i><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/isabella-ladera-responde-polemica-video-filtrado-beele-IG10076916 target=_blank></a>