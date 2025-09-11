Eduardo Serrano, actor venezolano, fallece a los 82 años

El mundo de las telenovelas llora la partida de Eduardo Serrano, una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana. Reconocido por su carisma y profesionalismo, el actor venezolano deja tras de si un amplio legado en la pantalla chica y en los corazones de sus seguidores.

Serrano falleció este jueves 11 de septiembre a los 82 años, tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su hija mayor, fruto de su relación con la cantante Mirtha Pérez, quien compartió en Instagram un emotivo mensaje acompañado de fotos y videos del actor.

En él, recordó con ternura momentos cotidianos junto a su padre y resaltó su amor, dedicación y legado como padre, abuelo e ícono de la actuación. El mensaje rápidamente se volvió viral, con colegas y seguidores expresando sus condolencias y admiración.

A lo largo de su carrera, Eduardo Serrano se destacó por su participación en telenovelas emblemáticas como La fan, El rostro de la venganza y El cuerpo del deseo, convirtiéndose en un rostro familiar y querido en América Latina.

Además de su labor actoral, Serrano también se distinguió por su compromiso con la industria del entretenimiento, trabajando detrás de cámaras y apoyando a nuevos talentos.

