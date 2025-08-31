Televisión
Efraín Ruales habría cumplido 41 años: su madre le dedica emotivo mensaje

En su cumpleaños 41, Nachita Ríos, madre de Efraín, compartió un emotivo video lleno de recuerdos de su hijo y una conmovedora frase.

   
    Efraín Ruales fue uno de los rostros más reconocidos de En Contacto. ( RRSS )
Este domingo 31 de agosto se cumplen 41 años del nacimiento de Efraín Ruales, icónico presentador de En Contacto. Aunque su partida marcó profundamente a la televisión ecuatoriana, su recuerdo sigue vivo entre familiares, colegas y seguidores. En esta fecha especial, su madre, Nachita Ríos, lo recordó con un sentido homenaje en redes sociales.

Lea: Cuatro años de la muerte de Efraín Ruales: "Es inevitable no hablar de ti, pero créenos, lo hacemos siempre"

A través de su cuenta de Instagram, Ríos compartió un emotivo video que recopila fotografías de distintas etapas de la vida de Efraín: desde su niñez y adolescencia hasta su bautizo y trayectoria en televisión, donde conquistó a miles de televidentes.

En la publicación, escribió un mensaje que conmovió a los seguidores:

“Hay fechas importantes que siempre recuerda una familia, y son los nacimientos, los logros, los éxitos y las partidas. Pero hoy vamos a recordar el nacimiento de nuestro Efra, porque aquel que nace para ser luz, cuando atraviesa la oscuridad, brilla aún más”.

La publicación generó una ola de reacciones. Decenas de seguidores, junto con excompañeros de Ruales —a quien cariñosamente llamaban Efra— dejaron mensajes de apoyo a su madre y a la familia Ruales-Ríos, resaltando el legado que dejó el presentador tanto en la pantalla como en la vida de quienes lo conocieron.

Lea: Alejandra Jaramillo aclara si Efraín Ruales y Beta Mejía tuvieron una relación de amistad

Efraín Ruales fue uno de los rostros más conocidos de la televisión ecuatoriana. Su partida en enero de 2021 estremeció al país, pero su recuerdo continúa vivo en cada homenaje, cada palabra y cada imagen que revive los momentos que compartió con su público.

