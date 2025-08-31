Efraín Ruales habría cumplido 41 años: su madre le dedica emotivo mensaje

Este domingo 31 de agosto se cumplen 41 años del nacimiento de Efraín Ruales, icónico presentador de En Contacto. Aunque su partida marcó profundamente a la televisión ecuatoriana, su recuerdo sigue vivo entre familiares, colegas y seguidores. En esta fecha especial, su madre, Nachita Ríos, lo recordó con un sentido homenaje en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Ríos compartió un emotivo video que recopila fotografías de distintas etapas de la vida de Efraín: desde su niñez y adolescencia hasta su bautizo y trayectoria en televisión, donde conquistó a miles de televidentes.

En la publicación, escribió un mensaje que conmovió a los seguidores: