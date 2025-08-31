Emma Heming Willis defiende traslado de Bruce Willis a residencia especializada

La vida familiar de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/voy-a-tratar-de-hacerlo-sin-llorar-esposa-de-bruce-willis-se-emociona-al-compartir-actualizacion-sobre-la-salud-del-actor-JX5231803 target=_blank>Bruce Willis</a> atraviesa un <b>momento difícil</b>, pero necesario. Según una reciente entrevista de su esposa <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/esposa-bruce-willis-dificil-lucha-cuidar-actor-demencia-FH5779171 target=_blank>Emma Heming Willis</a> con <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://abcnews.go.com/GMA/Culture/bruce-willis-wife-update-health-dementia-caregiving/story?id=124879469 target=_blank>ABC</a>, el actor de <b>70 años</b> ya no vive bajo el mismo techo<b></b><b></b> <b></b><b></b><i><b></b></i> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/emma-heming-willis-revela-dificil-decision-que-tomo-por-bruce-willis-CA10012550 target=_blank></a> <b></b><b></b><i></i><b></b>