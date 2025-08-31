Cine
31 ago 2025 , 10:28

Emma Heming Willis defiende traslado de Bruce Willis a residencia especializada

Luego del anuncio de que Bruce Willis ya no vive con Emma Heming y sus hijas, internautas criticaron duramente a la actriz por la decisión.

   
  • Emma Heming Willis defiende traslado de Bruce Willis a residencia especializada
    Emma Heming y Bruce Willis se casaron el 21 de marzo de 2009. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
ABC
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La vida familiar de Bruce Willis atraviesa un momento difícil, pero necesario. Según una reciente entrevista de su esposa Emma Heming Willis con ABC, el actor de 70 años ya no vive bajo el mismo techo que ella y sus hijas, ya que fue trasladado a una residencia adaptada con cuidadores especializados.

La noticia generó opiniones divididas: mientras algunos aplauden la honestidad de la familia, otros cuestionaron la decisión de separar físicamente al legendario protagonista de Duro de matar de su hogar.

Lea: Emma Heming Willis revela la dificil decisión que tuvo que tomar por Bruce Willis

Al respecto, Emma reapareció en sus redes sociales con un video en el que no solo defiende su postura, sino que llama a los seguidores del actor a ser más comprensivos con la decisión tomada con el apoyo de las hijas de Bruce.

Emma Heming y Bruce Willis tuvieron su primera hija en 2012.
Emma Heming y Bruce Willis tuvieron su primera hija en 2012. ( RRSS )

Emma Heming responde a las críticas

“Las personas con opinión son rápidas para juzgar (...) Eso es contra lo que los cuidadores luchan: el juicio de los demás”, aseguró Emma en un video publicado en Instagram el 29 de agosto.

Lea: Bruce Willis reaparece en emotivas fotos junto a su hija Tallulah: “Fue un gran día lleno de sonrisas”

Agregó que compartir detalles íntimos de la vida familiar inevitablemente genera dos bandos: quienes opinan sin experiencia y quienes realmente comprenden la situación.

Quote

“Lo que un terapeuta me dijo una vez es que nada cambia una opinión tan poderosamente como tener experiencia real. Incluso si alguien conoce la demencia, no está en tu casa ni vive tus dinámicas familiares”, explicó.

Su hija Tallulah Willis, fruto del matrimonio de Bruce con Demi Moore, salió en defensa de Emma en redes: “Te amo muchísimo. Te amamos muchísimo. Gracias por todo lo que haces por nosotros y nuestra familia”.

Bruce fue diagnosticado en 2022 con afasia, y meses después, en 2023, su familia confirmó que padecía demencia frontotemporal (FTD), un trastorno cerebral que provoca pérdida del lenguaje, dificultades motoras y cambios de personalidad.

Emma explicó que trasladar a Bruce a una residencia cercana, equipada con un equipo médico de tiempo completo, fue “una de las decisiones más difíciles”, pero necesaria para proteger el bienestar de las hijas: Mabel Ray (13) y Evelyn Penn (11).

Lea: Bruce Willis cumple 70 años: así fue cómo se convirtió en uno de los actores de acción más destacados

La vivienda está diseñada para que Bruce pueda moverse con seguridad, y Emma asegura que la separación no significa distanciamiento:

Quote

“Estamos ahí mucho, voy al menos dos veces al día para el desayuno y la cena. Es nuestra segunda casa, así que las niñas tienen sus cosas allí”.

La modelo y activista lanzará el 9 de septiembre su libro The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, donde comparte cómo ha encontrado fortaleza y esperanza en medio de la adversidad familiar.

Temas
Entretenimiento
salud mental
Cine
Enfermedades
demencia
actores
espectáculo
polémica
residencia
Emma Heming Willis
Bruce Willis
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas