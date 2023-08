El actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en 2022, que progresó a demencia frontotemporal en febrero de este año , enfermedad que le ha imposibilitado continuar con su carrera en Hollywood porque, según lo revelado por su familia , que actualmente no existen tratamientos para dicha enfermedad. Su esposa, la modelo y actriz Emma Hemming, compartió un video sincerándose entre lágrimas sobre su dura faceta como cuidadora de la estrella de Armageddon, afirmando 'no sentirse bien' ante la lucha que enfrenta Willis.

Entre lágrimas, Heming dijo que no quería que la gente asumiera falsamente que ella está “bien”. "Porque no lo estoy. No estoy bien”, exclamó. “Pero tengo que dar lo mejor de mí por mi bien y el de mi familia, porque, de nuevo, cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos cuidar a nadie a quien amamos”.

