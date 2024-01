Pablo Ruales, hermano de Efraín Ruales, declara sobre su partida a días del aniversario de su muerte

En la grabación, lamenta no haber hecho las cosas distintas los días anteriores al triste suceso, y da algunos ejemplos: "Hace tres años no sabía que esa iba a ser la última semana que iba a compartir con él. De haberlo sabido, lo hubiese aprovechado de otra manera, quizás no hubiera hablado tanto de trabajo, quizás lo hubiese abrazado más, le hubiese expresado más lo que siento por él, hubiera ido a su casa más seguido y eso, muchas cosas más, pero no lo sabía".