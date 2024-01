Muere Gary Graham, actor de una serie de Star Trek

La carrera actoral de Graham no pasó desapercibida, puesto que tuvo notables papeles en diversas producciones como, Alien Nation, Moonlighting, JAG, Renegades y Ally McBeal, entre otros.

No obstante, también tuvo participaciones en la pantalla grande en más de 40 películas como, All The Right Moves (1983), El último guerrero (1989), Robot Jox (1989), Star Trek: Of Gods and Men (2007), entre otras.

Una de sus últimas apariciones en el cine fue hace dos años, en el largometraje de horror Jeepers Creepers: Reborn.