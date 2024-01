¡Ted Mosby encontró el amor!: Josh Radnor, actor de How I Met Your Mother se casó

Quizá el nombre de Josh Radnor no sea tan familiar para ti pero puede que Ted Mosby sí, y es que el recordado actor de la popular sitcom How I Met Your Mother, finalmente contrajo nupcias a sus 49 años.

El intérprete reveló esta noticia a través de su cuenta de Instagram, en la que posteó un carrusel de seis fotos junto a su amada, Jordana Jacobs, quien es psicóloga. La boda se realizó el pasado 6 de enero en la ciudad de New York, fue una ceremonia al aire libre, a la mitad de una tormenta de nieve y muy íntima, ya que solo contó con 146 invitados.