El ecuatoriano le explicó a People que él tenía prioridades, y su madre es una de ellas, de hecho dejó en claro que la inspiración para trabajar como actor no era el "amor al arte", sino el amor a su familia, quien lo inspira para continuar en ese camino: "De qué me sirve actuar si no estoy con ellos", precisó a la revista internacional.

Ricky Martin cortejaba de lejos al actor ecuatoriano Danilo Carrera