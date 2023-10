El intérprete, conductor de los recientes Premios Billboard de la Música Latina 2023, inicia una nueva aventura en la reconocida cadena de televisión: "La gente me pregunta cuál es tu próximo proyecto y tengo que decir que es seducir a la Chiky Bombom", dijo con humor y agregó "El día que hicieron mi presentación en Telemundo dije yo voy a venir a Hoy Día hasta que la Chiky me preste atención, me seduzca, el día que eso cambie me voy. Todo depende de ella".

Este no sería el único papel de Carrera en Telemundo, ya que además arrancará una serie en enero del 2024, caracterizado por historias "muy diferentes a las clásicas", por lo que representan como un reto "salir de la zona de confort", expresó a People, con felicitaciones y comentarios llenando la zona de comentarios de su cuenta oficial, por parte de fans ilusionados por el nuevo camino del ecuatoriano en la TV gringa.