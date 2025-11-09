Televisión
Millie Bobby Brown elige a un actor de Stranger Things como padrino de su hija

La actriz anunció la decisión durante la promoción de la última temporada de Stranger Things, donde también habló sobre maternidad y privacidad familiar..

   
    MIllie Bobby Brown y Jacob Hurley Bongiovi.( Foto: Internet. )
Millie Bobby Brown, conocida mundialmente por su papel de Eleven en Stranger Things, confirmó públicamente que Noah Schnapp fue elegido como padrino de su hija. La actriz explicó que la decisión refleja la cercanía y confianza construidas con su compañero de elenco desde 2016, cuando ambos comenzaron a trabajar en la exitosa producción de Netflix.

Durante la presentación de la quinta y última temporada de la serie, Brown explicó que Schnapp ocupa un lugar especial en su vida familiar y resaltó lo natural que ha sido verlo interactuar con la niña. “Sadie es muy maternal, pero Noah es su padrino”, dijo, destacando también la ternura que surge entre sus colegas cuando están cerca de la pequeña. Schnapp, por su parte, expresó que acompañar a Brown en esta etapa es “la mayor alegría” y recordó con emoción haber visto crecer a la actriz desde sus primeros años en el set.

La noticia llega en un momento clave para el elenco, mientras los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, adelantan que la temporada final retomará el eje narrativo original centrado en Will Byers, personaje interpretado por Schnapp, y ampliará el desarrollo de los poderes de Eleven. Brown también se refirió a este periodo de cambios personales y profesionales, destacando la importancia de vivir su maternidad en un entorno de respeto y privacidad.

En paralelo, la actriz habló con British Vogue sobre su vida familiar junto a su esposo, Jake Bongiovi. Brown aseguró que ambos desean una familia numerosa y que han decidido no revelar datos personales sobre su hija hasta que ella pueda hacerlo por voluntad propia. “Protegerla es nuestra responsabilidad”, afirmó, recalcando su decisión de mantener a la niña lejos de la exposición pública mientras sea pequeña.

