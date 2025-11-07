Stranger Things: Millie Bobby Brown y David Harbour apagan rumores con su aparición juntos en el estreno

El esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things en Los Ángeles tuvo un giro inesperado. Millie Bobby Brown y David Harbour, quienes en días pasados fueron señalados por un presunto conflicto detrás de cámaras, se mostraron cercanos y relajados frente a los reflectores.

Las imágenes captadas en la alfombra roja revelaron una escena que pocos esperaban: risas, abrazos y complicidad entre ambos intérpretes. La cordialidad contrastó con los recientes reportes de medios británicos que apuntaban a una supuesta denuncia de Brown contra Harbour por acoso e intimidación, presentada antes del inicio del rodaje.

El tema había generado gran expectación en la prensa internacional, especialmente después de que el Daily Mail asegurara haber tenido acceso a documentos con páginas de acusaciones en contra del actor que da vida al jefe Hopper. Según la publicación, el caso habría derivado en una investigación interna que se extendió por varios meses.

Sin embargo, la aparición conjunta de los actores durante el estreno mundial pareció calmar las aguas. Ambos posaron ante las cámaras con gestos amables y se mostraron conversando en varios momentos del evento, disipando (al menos públicamente) los rumores de distanciamiento.