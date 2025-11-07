Televisión
07 nov 2025 , 12:11

Stranger Things: Millie Bobby Brown y David Harbour apagan rumores con su aparición juntos en el estreno

Pese a los informes sobre una supuesta denuncia por acoso, los protagonistas de Stranger Things compartieron sonrisas y gestos amistosos durante la alfombra roja de la quinta temporada en Los Ángeles.

   
    Millie Bobby Brown y David Harbour juntos en la alfombra roja, por el estreno de la última y quinta temporada de Stranger Things.( RRSS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
El esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things en Los Ángeles tuvo un giro inesperado. Millie Bobby Brown y David Harbour, quienes en días pasados fueron señalados por un presunto conflicto detrás de cámaras, se mostraron cercanos y relajados frente a los reflectores.

Las imágenes captadas en la alfombra roja revelaron una escena que pocos esperaban: risas, abrazos y complicidad entre ambos intérpretes. La cordialidad contrastó con los recientes reportes de medios británicos que apuntaban a una supuesta denuncia de Brown contra Harbour por acoso e intimidación, presentada antes del inicio del rodaje.

El tema había generado gran expectación en la prensa internacional, especialmente después de que el Daily Mail asegurara haber tenido acceso a documentos con páginas de acusaciones en contra del actor que da vida al jefe Hopper. Según la publicación, el caso habría derivado en una investigación interna que se extendió por varios meses.

Sin embargo, la aparición conjunta de los actores durante el estreno mundial pareció calmar las aguas. Ambos posaron ante las cámaras con gestos amables y se mostraron conversando en varios momentos del evento, disipando (al menos públicamente) los rumores de distanciamiento.

Hasta el momento ninguna de las partes han emitido comentarios oficiales sobre la supuesta denuncia.

Aun así, el encuentro en la alfombra roja ha sido interpretado como una señal de que la relación profesional entre Brown y Harbour continúa estable de cara al estreno del cierre de la serie que marcó a toda una generación.

La premiere, además de ser el foco de atención por el esperado final de Stranger Things, se convirtió en el escenario perfecto para mostrar unidad entre los protagonistas en medio de la polémica mediática que rodea a la producción.

Actores de Stranger Things: así lucen antes y después del éxito de la serie.
Actores de Stranger Things: así lucen antes y después del éxito de la serie. ( RRSS )
