Margaret Qualley revela el daño físico que sufrió al rodar The Substance

La actriz Margaret Qualley revela que las prótesis y el maquillaje utilizados durante el rodaje de la película The Substance le causaron daños significativos en la piel, resultando en un acné severo que persistió durante aproximadamente un año.

En una entrevista en el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, Qualley compartió que su rostro quedó tan afectado que, hacia el final de la filmación, el equipo evitaba mostrar su cara en las tomas.

"Mi cara estaba tan arruinada que, al final, tuvieron que filmar de manera distinta", explicó la actriz. Este daño en la piel continuó afectándola durante la producción de su siguiente proyecto, Kinds of Kindness, donde interpretó a varios personajes. Uno de ellos presentaba un acné notable, que en realidad era el resultado de las secuelas dejadas por las prótesis de The Substance. "Probablemente me tomó un año recuperarme físicamente de todo esto", añadió Qualley.

Según un artículo de People en Español, The Substance, dirigida por Coralie Fargeat, Qualley comparte pantalla con Demi Moore. La trama sigue a una actriz galardonada, interpretada por Moore, que pierde su trabajo como presentadora de un popular programa de televisión diurno de ejercicios aeróbicos al cumplir 50 años, por ser considerada pasada de moda.

Con el objetivo de retomar su vida, toma un medicamento del mercado negro que crea una versión más joven de ella misma, interpretada por Qualley, con terribles consecuencias físicas y mentales. La dedicación de Qualley a su papel en The Substance es reconocida en la industria cinematográfica, y la película recibió elogios tanto por su propuesta narrativa como por las actuaciones.

