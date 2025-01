El Hospital IESS Ceibos, ubicado en Guayaquil, ofrece medicamentos que reducen significativamente el riesgo de contagio del VIH. Entre ellos se encuentra la Profilaxis Preexposición (PrEP), un tratamiento contra esta enfermedad.

Para Eloisa, una paciente del IESS, misma que llamamos de esa manera para guardar anonimato, en 2024 se enteró de que su pareja era portadora del VIH. “Él cayó enfermo y aquí en el hospital me enteré de lo que tenía. Casi me muero. Al principio pensé en dejarlo, pero después me tranquilicé. No podía abandonarlo así. Seguimos juntos”, explica.

Lea: Sujetos atacaron un negocio en Sauces 6, Guayaquil, pero fueron repelidos con disparos

Aunque las pruebas confirmaron que Eloisa no había contraído el virus, decidió iniciar el tratamiento con PrEP, lo que le permitió permanecer junto a su pareja de manera segura.

La PrEP es un medicamento profiláctico compuesto por antirretrovirales que, según Ana Ávila, infectóloga del Hospital IESS Ceibos, “reduce la probabilidad de contagio del VIH en un 99 % cuando se usa correctamente”. El tratamiento incluye una pastilla diaria, que debe tomarse preferiblemente a la misma hora, en combinación con el uso de preservativos y lubricantes, “este protocolo ayuda a prevenir la replicación del virus en el organismo”, añade.

Lea: 60 locales han cerrado en Sauces 6 de Guayaquil, asfixiada por secuestros y extorsiones

Desde diciembre, el IESS Ceibos entrega este tratamiento a sus afiliados, enfocándose en personas con mayor riesgo de exposición, como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y aquellos con múltiples parejas sexuales.

Además de la PrEP, el hospital ofrece la Profilaxis Postexposición (PEP), dirigida a quienes podrían haber estado expuestos al virus de forma accidental o forzada. “Este tratamiento es útil, por ejemplo, para personas cuyo método de barrera falló o para víctimas de agresión sexual”, explica la jefa de la Unidad de Atención Integral del hospital. La PEP debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas tras la exposición y se complementa con el uso de antirretrovirales.

Lea: Los precios de los víveres aumentan en los mercados de Guayaquil