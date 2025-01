El caso del reguetonero Cosculluela, acusado de un doble atropellamiento y la muerte de dos animales

El suceso produjo la muerte de dos caballos donde ambas víctimas se encontraban cabalgando, y heridas graves en sus cuerpos, producidas por el atropello. En la actualidad, el fiscal del caso, Yamil Juarbe, señaló como único responsable del suceso al intérprete urbano.

“Cosculluela fue citado al CIC, no a la fiscalía. Fue citado a la comandancia de Humacao como parte de la investigación. Yo tengo que ser honesto. Yo no puedo ya, a estas alturas de la investigación, aunque no ha culminado, decirle con seriedad al país que yo no tengo un sospechoso. José Fernando Cosculluela es el sospechoso de atropellara estas dos personas y de dar muerte a dos caballos”, expresó.