Este lunes 13 de enero Benito Martínez publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que confirmaría el mismo, aunque el protagonista es un show -o varios- en Puerto Rico, en el icónico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choli.

Bad Bunny estrena el video de Baile Inolvidable como parte de su homenaje a la música puertorriqueña

"Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella he tenido la oportunidad de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Es algo que aprecio y me gusta mucho, hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver full, voy a volver", empieza diciendo el compositor y cantante urbano mientras camina en un pasillo con una pared llena de los posters de sus tours musicales.