Madre de Efraín Ruales declara sobre su actual relación con Alejandra Jaramillo y la 'Familia Caramelo'

La pérdida del actor y presentador Efraín Ruales significó un antes y después no solo para la televisión ecuatoriana, sino para su familia y más allegados. Pese a que el tiempo ha transcurrido, las heridas continúan abiertas, intentando sanar.

"Antes de comenzar este programa Ursulita trajo una cajita, en ella habían unos pañuelitos desechables y yo le dije 'no Ursulita, no voy a llorar en esta parte de la entrevista'", comienza explicando Nachita, con clara emoción.

Para describir su sentimiento hacia Alejandra , De Ruales explicó que la actual panelista de un programa internacional de espectáculo fue gran apoyo en su proceso de pérdida: "Estos caramelo s me traen una sensación un poco de refugio, porque todo lo que pasamos en verdad, lo pasamos en familia".

"Lo que yo pasé fue algo fuerte. Demasiado fuerte, tantas pérdidas, muy seguidas, lo de mi hijo fue tremendamente fuerte", aseguró la madre de Efraín.

Alejandra Jaramillo fue felicitada por inesperado reportaje en programa internacional

"Yo a veces, no a veces, todas las mañanas, hay momentos en que me pongo a -caer en cuenta- digo 'hay otro día, ¿qué voy hacer este día', y después Dios me pone en esta cabecita que tengo a mis hijos, a mis nietos, y que debo seguir adelante".

El

Alejandra Jaramillo fue parte de una larga entrevista en la que se indagó sobre el crimen alrededor de su expareja, Efraín Ruales.



Lee la nota completa: https://t.co/UBUjNfAzwJ pic.twitter.com/5LSZ5iNfWj

— Ecuavisa (@ecuavisa) November 14, 2022 " target="_blank"> asesinato de Efraín Ruales continúa como una escena sin descifrar, a la espera de respuestas que, por el momento, no han llegado.