Alejandra Jaramillo responde a los recientes ataques en su contra

En el inicio del clip, Alejandra agradece a los medios nacionales y las personas que la respaldan pese a los escándalos del que intentan hacerla parte. "Pero no solo lo bueno se agradece, en la vida hay momentos buenos y momentos malos, no todo puede ser color de rosa (...) no todos nos tienen que querer, no todos nos tiene que amar".

"He aprendido a canalizar, canalizar mi energía (...) a Dios le pido todos los días que me achique el ego, me agrande el espíritu y el corazón". Además respondió a las críticas que personajes del medio llevaron a cabo recientemente: "no permitan que nadie les diga que no sirven para algo (...) los límites solo se los ponen ustedes".

