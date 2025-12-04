Televisión
04 dic 2025 , 14:56

Kris Jenner asegura que su nariz es lo único real en su rostro luego de su lifting facial

La matriarca de las Kardashian bromeó sobre sus retoques estéticos y reveló que su nariz sería el único rasgo intacto.

   
    Kris Jenner se sometió a dos estiramientos faciales. ( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Kris Jenner volvió a poner los retoques estéticos en el centro de la conversación pública tras un comentario espontáneo en un reciente episodio de The Kardashians.

Durante un viaje a París con Kim Kardashian, la empresaria de 70 años bromeó diciendo que su nariz es “probablemente lo único real” que queda en su rostro, al recordar su más reciente lifting facial.

Lea: Kris Jenner cambia al rubio y luce irreconocible: la comparan con Kylie Jenner

Kris Jenner se volvió tendencia por haberse realizado un lifting.
Kris Jenner se volvió tendencia por haberse realizado un lifting. ( RRSS )

La matriarca del clan, conocida por hablar abiertamente sobre los procedimientos a los que se ha sometido, confirmó que este es su segundo lifting, realizado por el Dr. Steven Levine en Nueva York.

Su apariencia ya había generado debate meses atrás, cuando reapareció en la despedida de soltera de Lauren Sánchez Bezos en París, lo que la llevó a explicar que buscaba sentirse bien consigo misma.

Lea: Juan Carlos, el maquillador ecuatoriano que resaltó la belleza de Kendall Jenner en el Vogue World en París

Para Jenner, el envejecimiento es un proceso personal: asegura que “envejecer con gracia” no significa evitar cirugías, sino mantener la imagen con la que se siente cómoda.

"Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz." — Kris Jenner a Vogue Arabia.

¿Sabías que?
Un lifting facial, o estiramiento facial, es un procedimiento quirúrgico que tensa la piel flácida del rostro y el cuello para corregir los signos del envejecimiento, como arrugas y flacidez.

Su transparencia, dice, busca normalizar los cambios físicos y acompañar a quienes enfrentan inseguridades.

Más allá de lo estético, Kris ha convertido esta apertura en parte del relato de su reality, permitiendo que las cámaras documenten procedimientos médicos y momentos íntimos.

Lea: ¡Amiga Tóxica! Kim Kardashian Culpa a ChatGPT de Reprobar sus Exámenes de Derecho

Su reciente confesión no solo generó titulares, sino que reafirma su influencia en las conversaciones sobre belleza y autoimagen en la cultura pop.

Temas
Entretenimiento
Gente
Tendencias
espectáculo
cirugías
Las Kardashian
farándula
rejuvenecimiento
Kris Jenner
Mundo
Noticias
