Kris Jenner asegura que su nariz es lo único real en su rostro luego de su lifting facial

Kris Jenner volvió a poner los retoques estéticos en el centro de la conversación pública tras un comentario espontáneo en un reciente episodio de The Kardashians. Durante un viaje a París con Kim Kardashian, la empresaria de 70 años bromeó diciendo que su nariz es “probablemente lo único real” que queda en su rostro, al recordar su más reciente lifting facial. Lea: Kris Jenner cambia al rubio y luce irreconocible: la comparan con Kylie Jenner

Kris Jenner se volvió tendencia por haberse realizado un lifting. ( )

La matriarca del clan, conocida por hablar abiertamente sobre los procedimientos a los que se ha sometido, confirmó que este es su segundo lifting, realizado por el Dr. Steven Levine en Nueva York. Su apariencia ya había generado debate meses atrás, cuando reapareció en la despedida de soltera de Lauren Sánchez Bezos en París, lo que la llevó a explicar que buscaba sentirse bien consigo misma. Lea: Juan Carlos, el maquillador ecuatoriano que resaltó la belleza de Kendall Jenner en el Vogue World en París Para Jenner, el envejecimiento es un proceso personal: asegura que “envejecer con gracia” no significa evitar cirugías, sino mantener la imagen con la que se siente cómoda.

"Decidí hacerme este lifting porque quiero ser la mejor versión de mí misma, y eso me hace feliz." — Kris Jenner a Vogue Arabia.

¿Sabías que? Un lifting facial, o estiramiento facial, es un procedimiento quirúrgico que tensa la piel flácida del rostro y el cuello para corregir los signos del envejecimiento, como arrugas y flacidez.