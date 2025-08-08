Televisión
Las Kardashian sorprenden con frases en español y Kylie vuelve a robarse el show

Kylie Jenner lidera a sus hermanas y su madre en un divertido video que ya conquista al público latino.

   
    Post de la serie de Las Kardashians. ( RRSS )
Lo que comenzó como un momento viral entre Kylie Jenner y su maquillista estadounidense de raíces dominicanas, Ariel Tejada, se ha convertido en una tendencia que ahora involucra a toda la familia Kardashian.

Tras conquistar a millones de seguidores hispanohablantes con su espontáneo arrechísima, Kylie ha decidido llevar el español a otro nivel, arrastrando consigo a sus hermanas y hasta a su madre.

Lea: Kris Jenner compartió los resultados de su histerectomía tras ser diagnosticada con un tumor en el ovario

Kylie Jenner en una sesión de fotos.
Kylie Jenner en una sesión de fotos. ( RRS )

En un nuevo video que circula en X y TikTok, se puede ver a Kendall, Khloé, Kim y Kris Jenner sumándose al reto de presentarse en español. Aunque sus intervenciones fueron más bien tímidas, limitándose a frases básicas, el momento causó furor entre sus fans latinoamericanos.

Lea: Esto es lo que se sabe sobre la ruptura entre Bad Bunny y Kendall Jenner

La estrella del clip volvió a ser Kylie, quien no dejó pasar la oportunidad de repetir la palabra que la catapultó al corazón de Hispanoamérica: “arrechísima”. Algunos fans incluso, comentaron que Kendall aprendió español gracias a Bad Bunny.

El video ya acumula cientos de miles de reproducciones y comentarios, con usuarios celebrando que las socialités más famosas del planeta abracen —aunque sea por un instante— el idioma español.

