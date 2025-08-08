Las Kardashian sorprenden con frases en español y Kylie vuelve a robarse el show

Tras conquistar a millones de seguidores hispanohablantes con su espontáneo arrechísima , Kylie ha decidido llevar el español a otro nivel, arrastrando consigo a sus hermanas y hasta a su madre.

Lo que comenzó como un momento viral entre Kylie Jenner y su maquillista estadounidense de raíces dominicanas, Ariel Tejada , se ha convertido en una tendencia que ahora involucra a toda la familia Kardashian .

Kylie Jenner en una sesión de fotos.

En un nuevo video que circula en X y TikTok, se puede ver a Kendall, Khloé, Kim y Kris Jenner sumándose al reto de presentarse en español. Aunque sus intervenciones fueron más bien tímidas, limitándose a frases básicas, el momento causó furor entre sus fans latinoamericanos.

La estrella del clip volvió a ser Kylie, quien no dejó pasar la oportunidad de repetir la palabra que la catapultó al corazón de Hispanoamérica: “arrechísima”. Algunos fans incluso, comentaron que Kendall aprendió español gracias a Bad Bunny.

El video ya acumula cientos de miles de reproducciones y comentarios, con usuarios celebrando que las socialités más famosas del planeta abracen —aunque sea por un instante— el idioma español.