Kim Kardashian culpa a ChatGPT de reprobar sus exámenes de Derecho

La empresaria y estrella de The Kardashians ha confesado que dependía tanto de ChatGPT para estudiar temas legales que el popular chatbot terminó por sabotear su desempeño académico .

El camino de Kim Kardashian para convertirse en abogada titulada sigue siendo tan dramático como cualquier reality show , y esta vez, la villana inesperada es la inteligencia artificial .

Kim Kardashian con su título de Derecho. ( )

Aunque fue noticia en mayo que Kardashian se graduó en mayo de la Universidad de Harvard , sería durante una entrevista para la serie de pruebas de polígrafo de Vanity Fair , Kardashian reveló que usaba la plataforma constantemente.

La socialité fue más allá, describiendo su relación con ChatGPT como una amiga tóxica . Según relató, después de darle una respuesta legal incorrecta, la plataforma cambiaba de rol y le ofrecía mensajes motivacionales:

La fundadora de SKIMS reconoció que la falta de fiabilidad del chatbot influía directamente en su preparación para el exigente examen de abogacía de California, una prueba que consta de varias secciones de ensayo y selección múltiple .

Actualmente, ChatGPT tiene más de 400 millones de usuarios activos semanales.

Actualmente, ChatGPT tiene más de 400 millones de usuarios activos semanales. ( )

De hecho, la celebridad comparte capturas de pantalla de las respuestas incorrectas de su "amienemiga" legal en su grupo de chat para desahogarse.

A pesar de los traspiés con la IA, Kim Kardashian ya aprobó el difícil examen y mantiene firme su objetivo de seguir los pasos de su difunto padre, Robert Kardashian, y convertirse en abogada litigante.

Lea: El shakirazo de Rosalía contra Rauw Alejandro en La Perla, canción de LUX

Aunque aún no se considera una abogada de verdad, su carrera legal sigue siendo uno de los arcos narrativos más seguidos por sus millones de fans.