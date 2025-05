A pesar de los constantes comentarios y especulaciones, el comunicador se mostró tranquilo y seguro durante la entrevista.

Dejó en claro que no se siente afectado por los rumores ni obligado a aclararlos: “No me molestan esos comentarios. Yo sé lo que vivo y con quién lo vivo”, afirmó. Además, enfatizó que su relación no depende de las opiniones ajenas: