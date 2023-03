El viaje extremo de Úrsula Strenge e Isaac Delgado: ¿Cómo es su relación con las hijas de la presentadora?

En las "escapadas" a varios rincones del país las hijas de la expresentadora de En Contacto no se quedan atrás, esta vez fueron la compañía perfecta para su visita a una partecita de la sierra ecuatoriana en Quito, con el fin de disfrutar de algunos juegos extremos.

"¡No quiero mirar abajooo!", "no sé si está bien enfocado, la cuestión es que ya me dio vértigo", "¿te dio miedo?" fueron algunas de las citas que se recogió del video publicado el día de ayer por el conductor de TV, quien aseguró en su cuenta de Instagram que se divirtió no solo junto a Úrsula, sino también con el grupo familiar.

Esta no es la primera vez que ambos rostros de la televisión ecuatoriana viajan juntos y lo comparten a sus miles de seguidores. La relación con las hijas de la presentadora de TV sería estrecha con Isaac, ya que están por cumplir aproximadamente dos años de estar juntos.