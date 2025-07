La historia de los hermanos Michael y Bruce Buffer parece sacada de un guion de Hollywood . Ambos son figuras icónicas en el mundo de los deportes de combate , conocidos por sus inconfundibles frases que electrizan a las multitudes: Michael con su legendario "Let's Get Ready to Rumble!" en el boxeo, y Bruce con su potente "It's Time!" en la UFC . Sin embargo, lo más sorprendente es que estos hermanos, que ahora son inseparables, no supieron el uno del otro hasta que ya ambos eran adultos.

Bruce y Michael se conocieron en 1989. A pesar de que Bruce era el hermano menor, veía a Michael como una celebridad y quedó impresionado al conocerlo en persona. La conexión fue inmediata y, a partir de ese momento, se mantuvieron cercanos.

En pocos años, Bruce, con su agudo sentido para los negocios, se dio cuenta del potencial sin explotar de la carrera de su hermanastro. Notó que Michael no había registrado su famosa frase "Let's Get Ready to Rumble" ni explotado el merchandising. Fue en 1992, tras asistir a un combate de Evander Holyfield vs. Riddick Bowe y observar la reacción de celebridades ante Michael, cuando tuvo la idea. En lugar de celebrar, pasó la noche elaborando un plan para comercializar la marca "Let's Get Ready to Rumble" a través de camisetas, gorras y posibles crossovers en otros deportes.

Bruce le propuso a Michael convertirse en su mánager y socio, prometiéndole que lo haría más rico de lo que jamás soñó. La apuesta fue total y Bruce dejó todo lo que tenía y se lanzó de lleno al proyecto. Desde entonces, su relación profesional y personal ha sido un éxito rotundo. Juntos, los hermanos Buffer han construido un verdadero imperio, amasando cientos de millones de dólares. La frase "Let's Get Ready to Rumble" como marca registrada se estima en 400 millones de dólares.