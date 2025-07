El jugador del Real Madrid y de la Selección Brasileña, Vinícius Jr., está en boca de todos por un posible romance. El futbolista fue captado recientemente disfrutando de una salida nocturna en un bar de Nueva York junto a la popular modelo e influencer venezolana Isabella Ladera. Este encuentro ha desatado una ola de comentarios en redes.

Los primeros indicios de un posible vínculo entre Vinícius Jr. e Isabella Ladera surgieron en mayo de 2025. Fue entonces cuando el delantero comentó un Instagram Live de la influencer con un emoji de carita enamorada, un gesto que no pasó desapercibido para sus millones de seguidores. En aquel momento, Ladera se tomó el comentario con humor, respondiendo con la frase viral "Oh no, la Politcíiiiiia", y negando cualquier relación más allá de una simple interacción digital.

Leer más: ¿Marcos Rojo se une a Messi en el Inter Miami? Su salida de Boca es inminente