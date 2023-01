Hermana de Georgina Rodríguez hace un dramático llamado en vivo: "No sé si le doy vergüenza"

El drama familiar relacionado a Georgina Rodríguez, pareja del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, parece no culminar. Recientes declaraciones de su media-hermana acapararon los medios españoles debido a sus contundentes declaraciones.

Archivo / Georgina Rodríguez de luto por la muerte de su padre. ( )

Patricia, nombre de la familiar, comparte padre con la actual millonaria, mismo que falleció a inicios de febrero en el 2019. Ambas experimentaron duras situaciones alrededor de su infancia, recuerdos que según la mujer, continúan en su mente. Este es el mensaje de Cristiano Ronaldo en redes sociales sobre el fallecimiento de uno de sus hijos recién nacidos En la actualidad vive en Castellón, España, y es madre de tres hijos que viven en precarias condiciones, o al menos así afirmó la hermana de Georgina en televisión abierta. El canal español Antena 3 tuvo oportunidad de hacerle una entrevista.

En la intervención, Patricia Rodríguez explicó las necesidades que experimenta, entre ellas, una casa con goteras, ausencia de suficiente alimento, y más: "No tengo ni para fregar. No entiendo por qué no quieren saber nada (...) antes hablábamos (...) se me han quedado los recuerdos, son mis hermanas, no me han querido ayudar ni nada".

"Estoy hablando por la tele y todo porque quiero una explicación (...) que me den un motivo".

Las duras confesiones de Cristiano Ronaldo sobre su hijo fallecido: "Las cenizas están conmigo" Los presentadores de Antena 3 consultaban repetidamente sobre las dudas que acaparan la opinión pública, como el momento en que la mayor de las tres hermanas (Patricia) informó que sus hijos no tenían "ni para los libros", por lo que pidió ayuda de Georgina: "ellos se han quedado esperando", afirmó.

"Me quedé sin madre a los 11 años, nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación".

Hermana de Cristiano Ronaldo arremete contra el Mundial 2022: "El peor de todos los tiempos" "¿Le pediste cinco mil euros?, ella ha querido pagar (lo de sus hijos) pero tú querías el dinero en cash", alegó uno de los presentadores con quien se comunicaba, palabras que Patricia negó y explicó acorde a su versión: "La llamé por teléfono y le dije la situación (...) ha puesto ella el número, yo no le pedí cinco mil euros (...) le pedí los libros, no el dinero".

Esta no es la primera vez que Patricia Rodríguez hace un llamado a su hermana en TV

La mujer brindó una entrevista para el programa Socialité de Telecinco, señalando de graves acusaciones a la actual millonaria: “A veces tengo para comer, otras no; a veces tengo para pagar el alquiler, otras no. Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó”, declaró la familiar. Georgina Rodríguez abre su corazón y confiesa sobre la muerte de su hijo: "Es el dolor más grande" Pero no solo eso, también manifestó con respecto a una presunta mala actitud de parte de la pareja del deportista: “De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. Es una sinvergüenza y una mala persona”.

“No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar. No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo de que algo pueda salir a la luz?”, sentenció con tono amenazante una de las hermanas Rodríguez. Amenazó a su hermano con un puñal: Estrella de 'Es tan Raven' en la mira, ¿qué ocurrió? Para calmar la escena, Patricia intentó dejar en claro sus intenciones: “No soy una persona a la que le guste la confrontación o enojarse con ella. Creo que tenemos que hablar sobre lo que pasó y poner fin a esta situación".

Usuarios en redes afirman que la carencia de comunicación se basa en que la mayor de las hermanas Rodríguez ha "utilizado" la voluptuosa vida de Georgina para hablar públicamente de ella y develar momentos de su vida familiar. Hasta el momento, no existen declaraciones públicas de la pareja de Cristiano o Ivana, otra de las hermanas.