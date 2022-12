Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, declara sobre la muerte de su pequeño hijo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se enteraron que serían padres nuevamente a finales del 2021 . No serían solo uno, sino dos, la famosa pareja esperaría a un par de mellizos que se integrarían a la familia. Sin embargo, no todo culminó como esperaban.

“Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... Pero lo peor es que toda esa información es mentira. Yo, lo único que quiero es estar con mis hijos y disfrutarlos al máximo”, afirmó al medio español, con respecto al escándalo en el que su hermana la involucró en una transmisión en vivo.

Las duras confesiones de Cristiano Ronaldo sobre su hijo fallecido: "Las cenizas están conmigo"

En el video, la familiar afirmaba que Rodríguez no los apoyaba, ni a ella o sus hijos. Conoce la historia completa, aquí.