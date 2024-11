Gerard Piqué, víctima de vandalismo en su casa de Cerdanya mientras está en Italia

Lea también: Jorge Ulloa, de Enchufe TV, se une al elenco de la serie mexicana, Ojitos de huevo, en su segunda temporada

Piqué reaccionó al incidente desde Turín, restando importancia al ataque. “Lo vimos, lo limpiaremos y ya está, no quiero darle más bombo al tema”, comentó, sugiriendo que los responsables buscaban generar atención mediática. A pesar de la gravedad del acto, el exfutbolista no aclaró si tomará acciones legales contra los responsables, pero enfatizó en no alimentar la polémica.

Este incidente resalta la creciente controversia sobre la gentrificación y el acceso a viviendas en áreas turísticas como la Cerdanya, donde la presión por los altos alquileres ha generado descontento entre los residentes locales.