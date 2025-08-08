Gabriela Baer se despide de Ecuavisa tras dos décadas de noticias, ética y calidez

Fue el 1 de febrero del año 2000 cuando una joven quiteña, llena de ideales y metas, llegó a Ecuavisa. Desde niña había soñado con los escenarios, la música y el arte, pero su destino la llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes del periodismo nacional.

En sus primeros días en el canal, Gabriela Baer asumió el reto de preparar reportajes, entrevistas y coberturas relacionadas con la crisis financiera que atravesaba el país. En un momento crítico para el Ecuador, tuvo la oportunidad de demostrar su profesionalismo, compromiso y temple.

Con el tiempo, fue creciendo dentro de la redacción de noticias hasta convertirse en parte del equipo de presentadores del noticiero Televistazo de las 13:00, espacio que condujo por dos décadas, acompañando en su hora de almuerzo a miles de familias ecuatorianas con calidez, ética y credibilidad. También integró el equipo de Contacto Directo como presentadora y entrevistadora, mostrando su versatilidad y preparación.

