Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, nombrada nueva embajadora de Guayaquil: ¿qué implica este cargo?

La actual Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, sumó un nuevo título a su trayectoria este jueves tras ser nombrada Embajadora de Guayaquil durante la última sesión del Concejo Cantonal. El reconocimiento, otorgado por la Municipalidad, la convierte en una representante oficial de la ciudad ante el país y el mundo. Lea: Nadia Mejía responde a las críticas: “O estás en mi equipo, o bye bye” A través de sus redes sociales, la modelo compartió su entusiasmo por la designación. “Honrada de ser nombrada Embajadora de Guayaquil, representando no solo a mi hermoso Ecuador, sino también a la tierra donde creció mi papá”, escribió en Instagram.

Nadia Mejía recibiendo el cargo honorífico. ( )

En un reel publicado con la canción Las 593 de Machaka, Mejía mostró imágenes del evento y expresó lo que significa para ella este nuevo rol:

“Este título renueva mi compromiso de seguir trabajando con pasión y dedicación por un cambio positivo y duradero en nuestra ciudad”.

¿Qué significa ser embajador de Guayaquil?