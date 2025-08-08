Arte y Cultura
08 ago 2025 , 10:26

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, nombrada nueva embajadora de Guayaquil: ¿qué implica este cargo?

La reina de belleza asume el reto de promover la cultura, el turismo y la proyección internacional de la Perla del Pacífico.

   
    Nadia Mejía en el Palacio Municipal de Guayaquil. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
Kenneth Triviño
La actual Miss Universo Ecuador, Nadia Mejía, sumó un nuevo título a su trayectoria este jueves tras ser nombrada Embajadora de Guayaquil durante la última sesión del Concejo Cantonal. El reconocimiento, otorgado por la Municipalidad, la convierte en una representante oficial de la ciudad ante el país y el mundo.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió su entusiasmo por la designación. “Honrada de ser nombrada Embajadora de Guayaquil, representando no solo a mi hermoso Ecuador, sino también a la tierra donde creció mi papá”, escribió en Instagram.

Nadia Mejía recibiendo el cargo honorífico.
Nadia Mejía recibiendo el cargo honorífico. ( RRSS )

En un reel publicado con la canción Las 593 de Machaka, Mejía mostró imágenes del evento y expresó lo que significa para ella este nuevo rol:

“Este título renueva mi compromiso de seguir trabajando con pasión y dedicación por un cambio positivo y duradero en nuestra ciudad”.

¿Qué significa ser embajador de Guayaquil?

De acuerdo con la página oficial de la Municipalidad de Guayaquil, ser embajador o embajadora de la ciudad conlleva la misión de promover la imagen, cultura, valores y atractivos turísticos de Guayaquil tanto a nivel local como internacional.

Las personas designadas se convierten en voceros de la identidad guayaquileña, contribuyendo a su proyección y desarrollo.

Con este nombramiento, Nadia Mejía —quien ya representa a Ecuador en el certamen de belleza más importante del mundo— asume también la tarea de ser rostro y voz de la Perla del Pacífico, reforzando su perfil como figura pública comprometida con la promoción del país.

