Su triunfo, sin embargo, no pasó desapercibido en redes sociales, donde generó una ola de reacciones encontradas. En X, decenas de usuarios celebraron la elección con entusiasmo. Comentarios como "La mejor por mucho", "Muy bella y muy dulce", o "Se lo merecía, se ha preparado para esto" reflejan el respaldo de quienes la consideran una digna representante del país en el certamen internacional.

Pero no todos aplaudieron su elección. En las mismas plataformas también surgieron críticas, centradas principalmente en su lugar de nacimiento y trayectoria previa en el concurso. "No nació en Ecuador, no ha vivido aquí, ni español casi habla", escribió un usuario, mientras otros cuestionaron que haya participado dos veces en el certamen, generando debate sobre los criterios de elegibilidad y pertenencia nacional.

Más allá de la controversia, Nadia Mejía asume la corona con un mensaje claro: cada persona es suficiente tal como es. Ahora, su reto será conquistar no solo a los ecuatorianos, sino también al jurado internacional del Miss Universo 2025 en Tailandia a finales del año.