Diego Spotorno defiende a los influencers que actuaron en Los García

El actor responde a las críticas por la presencia de influencers en la exitosa serie nacional.

   
El reconocido presentador y actor Diego Spotorno salió en defensa del elenco joven y diverso de Los García, en especial de aquellos rostros que provienen del mundo digital y debutan como actores en la exitosa producción nacional.

Durante una conversación con Mariela Viteri en el segmento Estrella de Mariela, del programa Los Hackers del Espectáculo, el protagonista de la serie respondió sin rodeos a las críticas dirigidas a sus compañeros influencers.

Parte del elenco de Los García.
Parte del elenco de Los García. ( Ecuavisa )

¿Qué dijo Diego Spotorno de los influencers?

“Yo fascinado”, dijo tajante al ser consultado sobre la presencia de creadores de contenido como Gigi Mieles, Luciana Guschmer y Mauro Falcón en el elenco. “Los chicos que llegan ahí lo hicieron muy bien”, añadió.

Desde su estreno, Los García ha sido blanco de comentarios mixtos en redes sociales. Mientras algunos aplauden la frescura de los nuevos talentos, otros cuestionaron la falta de formación actoral en varios de ellos, exigiendo mayor protagonismo para actores con experiencia teatral o académica.

Ante estas posturas, Spotorno ofreció una mirada más inclusiva y realista sobre el medio artístico ecuatoriano:

Quote

“Puedes tener una formación formal, pero también hay otros que son naturales y que les puede salir muy bien. Lo importante es que te prepares y tengas las herramientas necesarias”, explicó.

El actor también expuso la contradicción que existe en parte del público y la crítica, que descalifica tanto a los influencers como a los actores de teatro. “Cuando agarramos a alguien de teatro, dicen que el teatro no es lo mismo que la televisión y que daña el arte. Pero si se elige a un influencer, también se quejan. Entonces, ¿a quién ponemos?”, cuestionó.

Recordemos que en Los García, debutaron varios actores, algunos siendo previamente influencers, otros actores de teatro, y otros, modelos, tal es el caso de:

  • Gigi Mieles - Influencer.
  • Luciana Guschmer - Influencer.
  • Viviana Salame - Influencer.
  • María Daniela Sánchez - Actriz de Teatro.
  • Henry España - Actor de teatro y modelo.
  • Anahí Festerling - Modelo.

    • Spotorno no dudó en ir más allá, lanzando una crítica directa, aunque sin dar nombres:

    Quote

    “Hay actores profesionales que actúan horrible. Estudiaron, tienen formación, pero igual actúan mal”.

    Con la segunda temporada de Los García a punto de estrenarse este 18 de agosto a las 9 de la noche, las expectativas están puestas no solo en la historia, sino en la evolución del elenco.

