Fallece a los 50 años Jeff García, la voz de Sheen Estevez en Jimmy Neutrón

La comunidad del entretenimiento lamenta la pérdida de Jeff García, el actor de voz y comediante que dio vida al entrañable personaje Sheen Estevez en la popular franquicia Jimmy Neutrón. Según informó TMZ en exclusiva, García falleció a la edad de 50 años en la madrugada del miércoles 10 de diciembre de 2025. Familiares confirmaron al medio que el actor fue desconectado del soporte vital el martes por la noche en un hospital del sur de California, donde estuvo acompañado por sus seres queridos. Lea: Mario Castañeda, la voz de Gokú, cancela su participación en Comic Con Cuenca por el fallecimiento de su madre

Jeff García en 2017. ( )

En los meses previos a su muerte, García enfrentó graves complicaciones de salud. Fuentes indicaron a TMZ que en primavera sufrió un aneurisma cerebral, durante el cual se golpeó la cabeza en una caída. Aunque se recuperó de este episodio, semanas después sufrió un derrame cerebral. A pesar de no sentirse bien, el actor había cancelado múltiples shows recientemente y optó por no buscar tratamiento médico de inmediato, creyendo que mejoraría por sí mismo. Lea: La muerte de Gabriel Ortiz conmociona al mundo del doblaje hispano: ¿Qué le ocurrió? La salud de García tomó un giro fatal en las últimas semanas. TMZ detalló que fue hospitalizado alrededor del 20 de noviembre por neumonía, logrando ser dado de alta. Sin embargo, el lunes ingresó nuevamente al hospital con dificultades respiratorias y, trágicamente, su pulmón colapsó el martes, llevando al desenlace fatal.

Aunque el nombre de Jeff García no era familiar para todos, su voz dejó una huella imborrable. Alcanzó la fama con su trabajo de voz en la franquicia Jimmy Neutrón, interpretando al excéntrico y divertido Sheen Estevez en la película de 2001, Jimmy Neutrón: El niño genio, y a lo largo de 59 episodios de la serie Las aventuras de Jimmy Neutrón. El personaje fue tan popular que García incluso protagonizó su propio spin-off, Planeta Sheen, que se emitió durante 26 episodios a partir de 2010. Sus créditos incluyen también filmes como:

Barnyard.

Happy Feet (ambas películas).

Río (ambas películas).

Mr. Box Office.