Fallece a los 50 años Jeff García, la voz de Sheen Estevez en Jimmy Neutrón

La comunidad del entretenimiento lamenta la pérdida de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/cristina-hernandez-casting-alegria-tomando-terapia-XF8135202 target=_blank>Jeff García,</a> el actor de voz y comediante que dio vida al entrañable personaje <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/eugenio-derbez-alfonso-obregon-doblaje-shrek-5-AH8966222 target=_blank>Sheen Estevez</a> en la popular franquicia <b>Jimmy Neutrón</b>. Según informó<b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/mario-castaneda-voz-goku-cancela-participacion-comic-con-muerte-madre-HJ10190623 target=_blank></a>