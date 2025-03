Ni Eugenio Derbez ni Alfonso Obregón regresarán para el doblaje de Shrek 5

El actor Alfonso Obregón, quien dio voz a Shrek en el doblaje a español en la saga de películas, insinuó que no participará en la quinta entrega. A través de un breve mensaje en su cuenta de Facebook, dijo que no regresará al papel, y lo mismo ocurrirá con Eugenio Derbez (Burro) y Dulce Guerrero (Fiona), aunque estos últimos aún no han hecho declaraciones al respecto.

Derbez, sin embargo, ya había dado indicios de esta posibilidad meses atrás. En una entrevista a finales de 2024, mencionó que estaba en conversaciones, pero lamentó que el equipo que lo conocía y valoraba su trabajo ya no estaba a cargo. Además, expresó su preocupación por la posible falta de libertad creativa para adaptar los diálogos y agregar chistes y modismos, lo que podría llevarlo a rechazar el proyecto.