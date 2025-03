Daniel Radcliffe, el actor que dio vida a Harry Potter, se une a la nueva comedia de Tracy Morgan para NBC

El reconocido actor Daniel Radcliffe ha sido confirmado como parte del elenco del episodio piloto de una nueva serie de comedia protagonizada por Tracy Morgan para NBC . Aunque el proyecto aún no tiene título, ha generado gran expectativa debido a que reúne a los creadores de 30 Rock , una de las series más aclamadas del género.

El actor ya ha trabajado con Tina Fey en el especial de Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, por lo que su participación en esta producción genera aún más expectativas.

A lo largo de su carrera, Daniel Radcliffe ha explorado diversos géneros, desde el cine independiente hasta el teatro. En 2023, ganó su primer premio Tony como Mejor Actor en un Musical por Merrily We Roll Along. Además, obtuvo una nominación al Emmy por su papel en Weird: The Al Yankovic Story y ha participado en comedias como Swiss Army Man.

Esta nueva incursión en televisión podría abrirle más puertas en la comedia, consolidando su versatilidad como actor más allá de su icónico papel en Harry Potter.



